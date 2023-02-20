Ракетные атаки, но не 24 февраля: аналитик разоблачил замысел россиян к годовщине вторжения

Украину, скорее всего, ожидают массированные ракетные удары, но не 23 – 24 февраля. оккупанты нанесут удары несколько позже.

Об этом военный аналитик Алексей Гетьман сказал в комментарии 24 Каналу.

По его мнению, ракетные удары следует ожидать после 23 – 24 февраля, когда украинцы немного расслабятся. С его слов, оккупанты будут комбинировать ракетные обстрелы с воздушными шарами, которые истощают работу украинского ПВО.

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"Конечно, они будут комбинировать эти атаки с воздушными шарами, которые перегружают нашу противовоздушную оборону. Будут шахиды, скорее всего. Это могут быть остатки их баллистических ракет "Искандер", "Калибры", все, что у них есть", — сказал Гетьман.

Кроме того, он выразил мнение, что Россия может применить авиацию, потому что в начале вторжения они массово ее использовали.

"Есть такое предчувствие, что россияне попытаются применить авиацию. Потому что после начала вторжения они массово ее применяли, потому что были большие потери. А сейчас они все ставят на карту. У них нет иного выхода", – объяснил эксперт.

Относительно действий на суше, он предполагает, что войска РФ усилят атаки либо на юге, либо на Луганском направлении, либо возле Бахмута.

Напомним, представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк предполагал, что Владимир Путин накануне 24 февраля будет атаковать Украину всеми доступными средствами, чтобы продемонстрировать хоть какие-то успехи в войне к годовщине полномасштабного вторжения. Но в армии РФ недостаточно ресурсов, чтобы начать широкомасштабное наступление к 24 февраля.

Как заявлял член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский, Россия может активизироваться на фронте и нанести по Украине массированные ракетные удары.

В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия осуществляет подготовку к атакам, а также нагнетает ситуацию к годовщине вторжения в Украину. оккупанты, вероятно, хотят показать сакральность этой даты.

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