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Ракетные атаки по Харькову: возросло количество жертв и пострадавших

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Ракетные атаки по Харькову: возросло количество жертв и пострадавших

Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

По состоянию на 18 августа количество пострадавших в результате ракетных ударов по Харькову возросло до 45, а погибших – до 12. Все – гражданские.

Среди погибших есть ребенок.

Об этом советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила в Сети.

"Пока известно о 45 раненых в результате ракетных ударов россиян по Харькову этой ночью. К сожалению, среди погибших есть ребенок", – говорится в опубликованных данных.

"В результате ночного ракетного удара по Харькову от россиян погибли 12 человек. Информация обновляется", – добавила позже Попова.

Напомним, после вечернего обстрела Харькова 17 августа, унесшего жизни семи мирных жителей общежития, российские оккупанты уже утром 18 августа устроили еще одну серию ударов ракетами по городу.

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