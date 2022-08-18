Ракетные атаки по Харькову: возросло количество жертв и пострадавших

По состоянию на 18 августа количество пострадавших в результате ракетных ударов по Харькову возросло до 45, а погибших – до 12. Все – гражданские.

Среди погибших есть ребенок.

Об этом советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила в Сети.

"Пока известно о 45 раненых в результате ракетных ударов россиян по Харькову этой ночью. К сожалению, среди погибших есть ребенок", – говорится в опубликованных данных.

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"В результате ночного ракетного удара по Харькову от россиян погибли 12 человек. Информация обновляется", – добавила позже Попова.

Напомним, после вечернего обстрела Харькова 17 августа, унесшего жизни семи мирных жителей общежития, российские оккупанты уже утром 18 августа устроили еще одну серию ударов ракетами по городу.

Рашисты обстреляли общежития в Харькове - 12 погибли и 37 ранены

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