Ракетные атаки по Украине: военный эксперт сделал неутешительный прогноз

Россия продолжит комбинированные атаки по городам Украины, когда накопит соответствующий ресурс.

Такое мнение в интервью "Обозревателю" высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

"Хочу отметить, что атака (22 марта – ред.) была комбинирована, очень тщательно подготовлена. Нужно признать, что атака для врага была очень успешной. И здесь встает вопрос перед нашими партнерами: когда нам в последний раз передавали какой-то дополнительный зенитный ракетный комплекс? Как результат – мы видим это", — сказал он.

"Россияне могут производить такие ракеты, плюс у них есть определенный запас. Собственно, за последние двое суток этот запас они по нас использовали. Но, к сожалению, мой прогноз заключается в том, что на этом серия обстрелов не завершится. Ресурс не просто неисчерпаемый. Даже используя этот ресурс, ниже своего стратегического запаса они не опустились, они увидели, что результативность таких атак была очень высокой, за несколько дней перестроить систему ПВО мы просто не имеем возможности, поэтому повторные удары также возможны. Сейчас ихней мишенью была критическая энергетическая инфраструктура", — добавил он.

Напомним, 22 марта Россия впервые за долгое время массированно атаковала электростанции Украины во многих регионах. Повреждены десятки магистральных объектов — масштаб поражений, по оценкам Укрэнерго, превысил даже последствия обстрелов минувшей зимой.

Поразили ДнепроГЭС, также ударили по Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Во многих регионах ограничили электроснабжение. Сильнее всего пострадал Харьков: там без света осталось около 700 тысяч семей.

Читайте также: