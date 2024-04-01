Ракетные атаки РФ: власти Харьковщины обратились с важным заявлением

Для Харькова и области существует угроза повторного удара оккупантов.

Об этом предупредил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона в понедельник, 1 апреля.

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"Пол часа назад враг нанес удары по гражданской инфраструктуре Люботинской общины Харьковского района. Предварительно без пострадавших, однако сохраняется угроза повторной атаки ", — сказал он.

Какие последствия российских атак в области

По словам чиновника, из-за российских атак энергетические предприятия значительно повреждены. Сейчас есть дефицит электроэнергии как по Харькову, так и области.

"Работаем над тем, чтобы обеспечить светом и бытовых потребителей, и предприятия, и транспортную инфраструктуру, а также сократить время плановых отключений. Продолжаем анализ поврежденных объектов, после чего ремонтировать или заменять поврежденное оборудование", — подчеркнул Синегубов.

Напомним, по данным местных властей, российские оккупанты бьют по Харькову новыми снарядами.

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