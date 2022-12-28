Массированы ракетные и авиационные удары: Жданов – о том, как начнется вероятное вторжение из Беларуси

Военный эксперт Олег Жданов считает, что возможное повторное вторжение из Беларуси может начаться с массированных ракетных ударов и артиллерийских обстрелов.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

"Если делать спланированное вооруженное вторжение, то без массированного авиационно-ракетного удара, артиллерийской подготовки и поддержки войск это наступление просто остановится. Его разобьют на оборонных рубежах. Но где это все взять, чтобы напасть из Беларуси. Все военные инстанции уже объяснили, что не формируется ударная группировка на территории Беларуси. Да, там есть "Искандеры". Но пока ударов из Беларуси уже нет, есть мнение, что это Лукашенко им запретил это делать. Да, там Россия держит группировку. Здесь советую слушать нашу разведку, точно знающую, что там происходит", — сказал Жданов.

Угроза повторного вторжения из Беларуси

Из Беларуси существует угроза повторного наступления на территорию Украины. Там находятся российские оккупанты и белорусские войска.

Однако глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов убежден, что пока нет признаков формирования ударных группировок для нападения на Украину со стороны Беларуси. Хотя потенциально угроза оттуда остается.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что Россия в феврале-марте 2023 готовит повторное наступление на Украину. Под угрозой будет и Киев. Об этом предупреждают также президент Зеленский, министры Кулеба и Резников.

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