Ракетные носители под вопросом: сколько подлодок осталось в РФ в Черном море

Варшавянка / © Википедия

Российский Черноморский флот постепенно избавляется от ключевого элемента своего ударного потенциала — дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка».

Как отмечает Defence Express , по состоянию на сегодняшний день примерно половина таких субмарин фактически выведена из строя .

До полномасштабного вторжения РФ имела в Черном море четыре подлодки этого типа: «Ростов-на-Дону», «Краснодар», «Великий Новгород» и «Колпино». Именно они активно использовались для запуска крылатых ракет «Калибр» по территории Украины.

Однако после серии ударов и повреждений, в частности в пунктах базирования, часть этих лодок потеряла боеспособность или требует длительного ремонта. Аналитики указывают, что реально готовыми к боевому применению могут оставаться только одна-две «варшавянки» .

Формально в составе Черноморского флота также есть подлодка Б-871 «Алроса» проекта «Палтус». Впрочем, он не является носителем ракет "Калибр", а его техническое состояние и роль в войне остаются ограниченными.

Таким образом, как подытоживают в Defence Express, Россия уже прошла половину пути к фактической потере подводной составляющей ударного потенциала в Черном море.

Напомним, что в порту Новороссийска подводные дроны Sub Sea Baby Службы безопасности Украины поразили подлодку класса 636.3 " Варшавка ". По имеющейся информации, субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из боевого состава.

Как отмечают силовики, операцию проводили совместно 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ и Военно-морские силы Украины. Это первый задокументированный случай успешного поражения боевой подводной лодки непосредственно в пункте базирования с помощью подводных дронов.

Ранее сообщалось, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий к "теневому флоту" РФ.