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Ракетный обстрел Днепра: появились фото с места трагедии и подробности о погибших

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Ракетный обстрел Днепра: появились фото с места трагедии и подробности о погибших

Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Медики госпитализировали мужчину и двух женщин.

Российские террористы вечером во вторник, 25 октября, ракетой обстреляли АЗС в Днепре. На месте трагедии погибла беременная женщина и работник автомойки.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Вот, что натворили российские террористы на днепровской АЗС. Установлено, что среди двух погибших была беременная женщина. Вторая жертва — оператор автомойки. Госпитализированы 3 человека. Мужчина и две женщины", — написал Тимошенко.

© Кирилл Тимошенко/Telegram
Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Также замглавы Офиса президента опубликовал фото с места трагедии. Как видно – там нет никаких военных объектов.

"Российская армия – это армия преступников, которые должны нести наказание за все, что делают с нашей страной", – написал Тимошенко.

© Кирилл Тимошенко/Telegram
Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram
© Кирилл Тимошенко / Facebook
Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook
© Кирилл Тимошенко/Telegram
Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram
© Кирилл Тимошенко/Telegram
Фото: Кирилл Тимошенко/Telegram

Ракетный обстрел Днепра 25 октября: что известно

В Днепре вечером 25 октября после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские террористы обстреляли автозаправочную станцию. На месте происшествия вспыхнул пожар, который впоследствии удалось локализовать.

На месте трагедии погибли два человека, еще три человека получили травмы. Среди погибших есть беременная женщина. В настоящее время на месте обстрела работают специалисты.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1431
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