Ракетные обстрелы домов в Житомире: показали фото и видео последствий

Ракетные обстрелы домов в Житомире: показали фото и видео последствий

Погибли два человека.

Вечером 1 марта российские войска атаковали Житомир: ракета попала в жилой квартал.

Фото и видео последствий обстрела показал советник МВД Антон Геращенко.

Российская атака унесла жизни не менее двух местных жителей. 16 человек пострадали. Попало в жилой квартал, где повреждено десять домов. Попала ракета и в военный институт имени Сергея Королева.