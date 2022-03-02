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Ракетные обстрелы домов в Житомире: показали фото и видео последствий

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Ракетные обстрелы домов в Житомире: показали фото и видео последствий

Ракетный обстрел домов в Житомире.

Погибли два человека.

Вечером 1 марта российские войска атаковали Житомир: ракета попала в жилой квартал.

Фото и видео последствий обстрела показал советник МВД Антон Геращенко.

Российская атака унесла жизни не менее двух местных жителей. 16 человек пострадали. Попало в жилой квартал, где повреждено десять домов. Попала ракета и в военный институт имени Сергея Королева.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 198
  • боевые бронированные машины — 846
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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