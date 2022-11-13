Ракетные обстрелы и авиаудары: в Генштабе рассказали, какие населенные пункты попали под огонь оккупантов

Российские оккупанты за сутки обстреляли Украину одной ракетой и нанесли 6 авиаударов. Также было зафиксировано более 14 обстрелов из РСЗО.

Об этом 13 ноября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. В военных комиссариатах Брестской области, в период с 7 по 11 ноября, проводились мероприятия по уточнению личных данных мужчин призывного возраста. Сохраняется угроза нанесения противникам ракетных и авиационных ударов, в том числе с применением ударных БпЛА" с территории и воздушного пространства республики беларусь", — говорится в сообщении.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Стрелка, Старица, Бугроватка, Огурцово, Резниково, Ольховатка, Колодезное, Бологовка и Фиголовка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое, Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Терны и Заречное;

на Бахмутском направлении – по всему спектру артиллерии, по районам населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Озаряновка, Железное и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – из разнокалиберной артиллерии, по районам Веселого, Каменки, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;

на Новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам населенных пунктов Парасковеевка, Угледар, Богоявленка, Павловка, Новоукраинка, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка, Темировка, Новополь, Ольговское и Полтавка;

на Запорожском направлении – из артиллерии разных типов, по районам населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка и Малые Щербаки.

на Таврическом направлении артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Вышетарасовка, Милово, Золотая Балка, Михайловка и Шевченковка. Непосредственно огневого поражения потерпело село Добрая Надежда Днепропетровской области.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на територию нашей страны. Оккупанты хотели захватить столицу и установить в Киеве свой марионеточный режим, однако ВСУ разрушили планы кремлевского диктатора Путина.

С 24 февраля Россия постоянно обстреливает Украину по всем видам вооружения. В частности, войска страны-террориста России 13 ноября обстреляли больницу, роддом и профилакторий в Торецке.

Читайте также: