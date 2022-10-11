Ракетные обстрелы Львова: Россия полностью уничтожила несколько подстанций, поставлявших электричество за границу

Российские оккупанты 10 и 11 октября нанесли массированный ракетный удар по Львовской области. 11 октября оккупанты повторно обстреляли несколько подстанций, часть из них – полностью уничтожена.

Об этом на брифинге сказал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Во Львовской области сегодня было три ракетных попадания. Еще часть ракет сбило Воздушное командование "Запад". На данный момент во Львове есть пострадавшие. Один человек в состоянии средней тяжести находится в больнице. Поражены четыре станции "Укрэнерго". Две из них сегодня повторно были подвергнуты атакам. Если откровенно, то из них ничего не осталось ", — пояснил Козицкий.

Глава Львовской ОВА добавил, что из-за ракетных обстрелов подстанций 10 октября без электричества осталось 1040 населенных пункта области.

"По состоянию на вчера 1040 населенных пунктов Львовщины было без электричества, водоснабжения. Были огромные перебои с Интернетом и мобильной связью. По состоянию на утро более 95% области были подключены к электроснабжению. Но это не значит, что у нас нет проблем: эти четыре подстанции играли очень важную роль не только в поставках электричества на Львовщину, но и для экспорта за границу, они полностью уничтожены.Питание восстановления благодаря тяжелой работе облэнерго и "Укрэнерго". 30% Львова сейчас снова без света", — сказал Максим Козицкий.

Мэр Львова Андрей Садовый подчеркнул, что во Львове была критическая ситуация с электроэнергией, но ее оперативно удалось восстановить.

"Новая атака привела к серьезным последствиям. Четыре подстанции в пределах Львовщины вывели из строя. Чтобы они снова заработали нужные месяцы, потому что это очень сложное оборудование, которого нет в наличии. Поэтому трудно предвидеть, что нас ждет. Мы делаем все возможное, чтобы работали медицинские учреждения", — сказал Садовый.

Мэр Львова подчеркнул, что город готовится к отопительному сезону и вероятным ракетным ударам по тепловой инфраструктуре.

"Враг хочет запугать людей. Но получит обратный эффект — будет больше ненависти и злобы. Будем загонять их в тайгу", — сказал Садовый.

Ракетные обстрелы Львовской области: что известно

Российские оккупанты 10 октября массированно обстреляли Львов и область. Без электроснабжения осталось 90% города. Во Львове были проблемы с водоснабжением и работой мобильных операторов.

Городские и областные власти пообещали до конца суток 10 октября возобновить электроснабжение.

Однако российские оккупанты 11 октября повторно атаковали энергетическую инфраструктуру Львова. Поэтому 30% города находится без энергоснабжения.

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