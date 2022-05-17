Ракетные обстрелы Львовщины:оккупанты повредили жилые дома, амбулаторию, школу и детсад

Российские оккупанты в ночь на 17 мая обстреляли железнодорожный объект в Новояворовской громаде Львовской области.

Также из-за обстрелов повреждены частные дома, амбулатория, школа и детский сад.

Об этом сообщил глава Новояворовской территориальной общины Владимир Мацелюх.

"Повреждены частные дома: у них выбило окна, иссеченные обломками крыши, двери. Также повреждены школа, садик, амбулатория. На территории нашего старостата в Старичах повреждено здание. Относительно характера повреждений, мы будем работать с этим и до конца дня мы будем знать все о повреждениях", – сказал Мацелюх.

Он добавил, что из-за ракетных обстрелов громады в больницу не обращался ни один человек.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове ночью раздавались взрывы. Местные жители сообщили ТСН.ua о минимум двух взрывах, впоследствии прозвучали еще несколько.

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