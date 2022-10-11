Ракетные обстрелы Львовской области: в прокуратуре показали фото последствий и рассказали подробности

Российские оккупанты 10 и 11 октября массированно обстреляли энергетическую инфраструктуру Львовской области. Прокуратура по этому факту открыла уголовные производства.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 10 октября вооруженные силы РФ выпустили 12 ракет по объектам электроэнергетики, а 11 октября – повторно обстреляли еще две. По состоянию на 11 октября известно о двух пострадавших из-за ракетных ударов россиян.

Новости Львова / Фото: Офис генерального прокурора

"При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Новости Львова / Фото: Офис генерального прокурора

Новости Львова / Фото: Офис генерального прокурора

Ракетный обстрел Львова и области: что известно

Российские оккупанты в понедельник, 10 октября, выпустили по Львовской области 15 ракет, часть из них сбили. Другие – попали в энергетические объекты. Из-за ракетных обстрелов 90% Львова осталось без электричества. Энергетики возобновили снабжение света до конца суток.

11 октября оккупанты повторно обстреляли две подстанции. Поэтому 30% Львова остались без света. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий пояснил, что россияне полностью уничтожили несколько подстанций, на их восстановление уйдут месяцы.

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