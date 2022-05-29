Ракетные обстрелы родного города Зеленского и контратака ВСУ: Вилкул перечислил потери оккупантов

Враг бреет из артиллерии всех типов.

Ситуация в направлении Кривого Рога очень напряженная, но контролируемая войсками ВСУ.

Об этом рассказал руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в эфире "Единого марафона" в слоте ТСН.

Враг ведет обстрелы из артиллерии всех типов. Это и РСЗО, ствольная артиллерия, танки, минометы по всей линии столкновения. Причем, бьют очень часто по мирным селам. У нас вчера, к сожалению, были ранены гражданские: мужчина (1974 года нар.), женщина (1938 года нар.). Это произошло в результате обстрела врагом Кочубеевской общины. Их эвакуировали в больницу №17 Кривого Рога. Женщины провели сложную операцию на голове. Врачи борются за ее жизнь", — сообщил Вилкул.

Также в направлении силы ВСУ провели серьезную контратаку. Уничтожено минимум 63 кафира, 19 единиц техники, в том числе новые танки противника: Т 72, система РСЗО "Град", артиллерия, один самолет Су 35, вертолеты.

"Но вчера вечером враг нанес несколько ракетных ударов в одну из промзон Кривого Рога – по промышленному предприятию. Разрушения очень серьезные. Всю ночь до сих пор работают наши спасатели. Мы еще не спали ни минуты. Еще продолжается ликвидация последствий", — отметил Вилкул.

Он добавил, что у города есть опыт внутренней эвакуации жителей Кривого Рога. Если это потребуется снова, это будет сделано.

"В настоящее время благодаря ВСУ линия фронта отодвинута от города. Врага уже нет на территории Криворожского района, Днепропетровской области. Линия фронта уже около 50 километров от города. То есть орки добивать из таких орудий, как РСЗО "Град" уже не достают. Но риски ракет, риски самолетов сохраняются", — добавил Вилкул.

Добавим, что в городе сейчас официально зарегистрировано 45 тыс. внутренне перемещенных лиц. Но в реальности их около 60 тыс. из них большинство эвакуировались из Херсонской области

Напомним, российские военные обстреляли Золочев под Харьковом, в результате чего ранены два человека. По данным прокуратуры, в результате обстрела получили ранения 50-летний мужчина и 62-летняя женщина.

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