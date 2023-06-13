Ракетные обстрелы Украины: что такое фальш-цели, РЭБ и как Россия пытается обмануть ими нашу ПВО

Россия во время атак по Украине использует так называемые фальш-цели или ложные цели. Под этими понятиями подразумеваются ракеты без боевых частей, беспилотники (БПЛА) и работа устройств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В этом материале ТСН.ua объясняем, что такое "фальш-цель" и зачем ее использует враг.

Ракеты

В ходе ракетных атак по Украине Россия запускает ложные цели. Они применяются врагом, чтобы истощить нашу систему противовоздушной обороны и рассредоточить внимание. Кроме того, чем больше выпущено ракет – тем больше вероятность, что хоть одна из них достигнет своей цели.

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Ложные цели – это те же ракеты, но без боевой части. Они все равно несут угрозу, ведь "пустышка" летит в определенную цель, имеет вес свыше тонны, а все ракетное топливо не отрабатывается во время полета. Поэтому она влечет за собой взрыв. Опасны также обломки от ракеты.

“Любую воздушную цель надо сбивать. Просто ракеты летят с боевой частью и без боевой части. Х-55 – ракета, предназначенная для несения ядерного заряда. В нее просто не ставят заряд, но ракета все равно летит, например, с Х-101 рядом. Затем они разделяются. Где какая ракета – непонятно. Потому что это определить можно только когда она упадет по обломкам. А так летят ракеты. И ту и ту нужно в любом случае сбивать. На это тратятся зенитные ракеты. То есть, чтобы сбить крылатую, нужно потратить зенитную. Может это будет NASAMS, это может быть Patriot, С-300 или Бук – все сбивает крылатую ракету. Но ее нужно обнаружить своевременно и уничтожить”, – прокомментировал ТСН.ua спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Беспилотники

Кроме ракет, российская армия использует беспилотники разных типов. Например, "Орлан-10", на который невозможно подвесить снаряд. Враг применяет такие БПЛА, чтобы узнать, где расположены украинские системы ПВО, а также отвлечь и истощить их.

"Иногда мы не можем установить тип БПЛА, какой именно – "Орлан" или не "Орлан". Поэтому пишется "БПЛА неустановленного типа", который тоже может имитировать, не имитировать, который является целью. Но он просто сделан для того, чтобы по нему отработали, чтобы посмотрели, где у нас есть ПВО. Работает, для того чтобы мы потратили на дешевый БПЛА, сделанный из обычных, дешевых материалов, который летит просто в определенном направлении. Для того чтобы его сбили и все. Тоже такие цели используют”, – объяснил ТСН.ua Юрий Игнат.

Работа РЭБ

Фальш-цели также создают устройства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Такие системы могут быть наземного базирования или встроены в самолеты.

Они производят электромагнитные импульсы, которые имитируют наличие целей в воздухе – они появляются на радарах. Российская армия применяет РЭБ, в частности, чтобы дезориентировать украинскую ПВО. Одновременно с созданием фальш-целей оккупанты часто выпускают ракеты по Украине.

"Россия имеет мощные станции РЭБ, которые они применяют по всей линии разграничения. Где дистанционно достают, там они и применяют. Но эти станции призваны не для этого, а чтобы делать помехи. РЭБ, в частности, может ослеплять наши летательные аппараты, те же беспилотники, можно влиять на их работу средствами радиоэлектронной борьбы. Плюс делать такие вещи, как фальш-цели. На радиолокационном поле появляется якобы воздушная цель, которой на самом деле нет”, – объяснил ТСН.ua Юрий Игнат.

Тактика России неизменна

Украина и Россия применяют новые тактические приемы для достижения того или иного результата на поле боя, но тактика применения дронов и ракет одинакова и неизменна, отметил ТСН.ua Юрий Игнат.

“Они специально созданы для того, чтобы преодолевать систему ПВО и быть малозаметными, наносить удары. Поэтому противник их запускает соответствующими маршрутами, где имеет информацию, что у нас нет ПВО, прижимая как можно ниже к земле. Программируя их так, чтобы они огибали рельеф местности, были менее заметны. А то, что они применяют эти ракеты, это не какая-то тактика, это вынужденные их действия, потому что ракет не так много, и они заставляют нас отрабатывать и по тем, и по тем (речь идет о боевых ракетах и "пустышках" – Ред.). То есть истощают нашу ПВО в плане боекомплекта и рассредоточивают внимание. Им нужно, чтобы мы потратили как можно больше. И чем больше ракет летит, тем больше шансов, что прилетит к цели”, – объяснил ТСН.ua Юрий Игнат.

Российская атака по Украине 13 июня

В ночь на 13 июня Россия снова ударила по Украине ракетами и иранскими дронами. Было две волны атаки – посреди ночи и под утро. Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что оккупанты выпустили ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 из восьми самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспия. А уже под утро снова осуществили пуски ракет из трех бомбардировщиков, только одна цель долетела до Украины.

"Я бы не сказал, что это изменение тактики. Это очередной удар, очередной террористический акт, который россияне совершают, к сожалению, регулярно", – сказал Юрий Игнат.

Он объяснил, что цель атак РФ – истощить украинскую ПВО.

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