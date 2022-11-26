Ракетные обстрелы Украины и уничтожение оккупационных пунктов управления: Генштаб – о ситуации на фронте

Оккупанты обстреливают позиции ВСУ и населенные пункты.
Россия продолжает обстреливать гражданские объекты и пытается остановить наступление сил обороны. Также оккупанты проводят инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций, на отдельных направлениях продолжает наступательные действия.
Об этом 26 ноября говорится в строительстве Генштаба ВСУ.
Российская оккупационная армия продолжает перегруппировку войск с целью усиления частей и подразделений на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. За сутки противник нанес 2 ракетных обстрела по гражданским объектам города Днепр и совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.
- На Слобожанском направлении в приграничных районах Белгородской области противник продолжает удерживать группировки своих войск. Недалеко от Кудеевки Харьковской области противник задействовал ударный БпЛА.
- На Купянском направлении оккупанты ведут активную оборону. На Лиманском направлении сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий, совершают обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В частности, по районам населенных пунктов Берестово, Купянск, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва в Луганской области и Терны и Райгородок Донецкой области. У Берестового противник применил ударный БпЛА.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник пытается продолжать ведение наступательных действий. Совершил обстрелы из артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Белогоровка, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанес удар силами армейской авиации в районе населенного пункта Авдеевка. В районе же Нью-Йорка задействован вражеский ударный БпЛА.
- В Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборонительные действия. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Времевка Донецкой области и Дорожнянка, Гуляйполе, Железнодорожное, Орехов, Малая Токмачка, Щербаки, Каменское и Зеленая Роща на Запорожье. Нанес авиаудары по районам Времивки Донецкой области и Волшебное — Запорожской.
- На Криворожском и Херсонском направлениях противник продолжает усовершенствовать фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений и позиций. Не останавливает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Задействовал весь спектр артиллерии для обстрелов населенных пунктов Качкаровка, Красный Маяк, Костырка, Змиевка, Берислав, Никольское, Приднепровское, Антоновка, Зеленовка, Музыковка, Чернобаевка Херсонской области и Херсон.
Подразделение ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили пункт управления, 9 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также еще один важный объект оккупантов.
Война России против Украины
Россия 24 февраля начала полномасштабное пришествие на местность нашего страны. Оккупационная армия двинулась с востока, юга и севера. РФ планировала аннексировать Киев и установить у нас марионеточный режим.
Силы обороны дали отпор оккупантам и сначала освободили северные области нашего государства. Также ВСУ провели контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях.
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