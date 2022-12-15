Ракетные удары и наращивание группировки на двух направлениях: Генштаб — о ситуации на фронте 15 декабря

Оккупанты продолжают наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Российские оккупанты за сутки нанесли два ракетных удара по Украине. Россияне также наращивают группировку на двух направлениях — Запорожском и Купянском.
Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ от 15 декабря.
"Противник и дальше сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, а на Купянском и Запорожском — наращивает группировки. На других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения", — говорится в сообщении.
Оккупанты нанесли 2 ракетных удара, а также совершили более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Никополя и Херсона, есть погибшые среди мирных жителей.
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Идет наращивание авиационной группировки и подразделений вооруженных сил Российской Федерации на территории Белоруссии.
- На Слобожанском направлении враг совершил танковые и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Мороховец, Старица, Двухлетняя и Новомлынск Харьковской области.
- На Купянском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Котляровка, Берестово, Первомайское Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.
- В Лиманском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Макеевки и Краснопоповки Луганской области и Торского и Медвежьего Донецкой области.
- На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы, в частности, в районах Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Андреевки, Курдюмовки, Озаряновки, Северного и Опросного Донецкой области.
- На Авдеевском направлении оккупанты пытались поразить позиции наших войск вблизи Авдеевки, Первомайского, Невельского, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. В частности, районов населённых пунктов Времивка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Орехов и Степное – Запорожской; Никополь на Днепропетровщине и Новотягинке, Ивановке, Токаревке, Херсоне, Ингулеце и Белозерке Херсонской области.
Война России против Украины
Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Оккупанты планировали захватить наше государство и установить марионеточный режим. Однако ВСУ дали отпор россиянам.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что россияне готовят около 200 тыс. новых солдат и точно пойдут в наступление: либо на Донбассе, либо с юга, либо из Беларуси. Под угрозой также может оказаться и Киев. Залужный также отметил, что в течение 3,5-4 лет перед полномасштабным вторжением в Украину российская армия интенсивно наращивала свои ресурсы: личный состав, военную технику и боеприпасы. Но в определенное время так и не смогла выполнить поставленные Кремлем задачи.
Читайте также:
- Новое наступление РФ в феврале: об опасности предупредил и Резников
- "Через 2-3 недели": полковник в запасе рассказал о новом контрнаступлении ВСУ и спрогнозировал направление
- Россиян не хватает: РФ восполняет потери в армии трудовыми мигрантами из стран Азии