Ракетные удары и наращивание группировки на двух направлениях: Генштаб — о ситуации на фронте 15 декабря

Российские оккупанты за сутки нанесли два ракетных удара по Украине. Россияне также наращивают группировку на двух направлениях — Запорожском и Купянском.

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ от 15 декабря.

"Противник и дальше сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается улучшить тактическое положение на Лиманском направлении, а на Купянском и Запорожском — наращивает группировки. На других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений позиции наших войск и гражданские объекты вдоль линии столкновения", — говорится в сообщении.

Оккупанты нанесли 2 ракетных удара, а также совершили более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, пострадала гражданская инфраструктура Никополя и Херсона, есть погибшые среди мирных жителей.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена. Идет наращивание авиационной группировки и подразделений вооруженных сил Российской Федерации на территории Белоруссии.

На Слобожанском направлении враг совершил танковые и артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Мороховец, Старица, Двухлетняя и Новомлынск Харьковской области.

На Купянском направлении огневого поражения понесли районы населенных пунктов Ольшана, Кисловка, Котляровка, Берестово, Первомайское Харьковской области и Стельмаховка и Мясожаровка в Луганской области.

В Лиманском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Макеевки и Краснопоповки Луганской области и Торского и Медвежьего Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы, в частности, в районах Верхнекаменского, Спорного, Белогоровки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Андреевки, Курдюмовки, Озаряновки, Северного и Опросного Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты пытались поразить позиции наших войск вблизи Авдеевки, Первомайского, Невельского, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. В частности, районов населённых пунктов Времивка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Орехов и Степное – Запорожской; Никополь на Днепропетровщине и Новотягинке, Ивановке, Токаревке, Херсоне, Ингулеце и Белозерке Херсонской области.

Война России против Украины

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Оккупанты планировали захватить наше государство и установить марионеточный режим. Однако ВСУ дали отпор россиянам.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что россияне готовят около 200 тыс. новых солдат и точно пойдут в наступление: либо на Донбассе, либо с юга, либо из Беларуси. Под угрозой также может оказаться и Киев. Залужный также отметил, что в течение 3,5-4 лет перед полномасштабным вторжением в Украину российская армия интенсивно наращивала свои ресурсы: личный состав, военную технику и боеприпасы. Но в определенное время так и не смогла выполнить поставленные Кремлем задачи.

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