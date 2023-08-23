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Ракетные удары могут быть в любое время: в ГУР предупредили украинцев о тяжелых днях

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ракетные удары могут быть в любое время: в ГУР предупредили украинцев о тяжелых днях

Российская ракета "Оникс". ФОТО: скриншот

В настоящее время у врага в состоянии готовности находятся Ту-22, сообщили в ГУР.

Россия может устроить массированные обстрелы как на День независимости, так и до и после государственного праздника, 23 и 25 августа.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

По его словам, разведка располагает данными о том, сколько снаряженных носителей ракетного вооружения воздушного, морского и наземного базирования на территории России и временно оккупированных территориях.

"Сейчас у врага в состоянии готовности находятся Ту-22", — сказал он и предполагает, что тот удар, который был нанесен по "Шайковке" накануне, наверняка несколько внесет коррективы в планы России.

"Мы не исключаем, что обстрел может произойти и 23, и 25 августа, или 24-го. В любом случае враг будет делать все для того, чтобы держать нас в постоянном напряжении. К тому же агрессор начал быстрее принимать решение о нанесение удара, которое мы видим в последнее время, поэтому следует быть готовым к тому, что враг способен нанести ракетные удары по любому объекту в любой день или время", — отметил Скибицкий.

Напомним, генерал Маломуж оценил угрозу от РФ в День Независимости.

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Дата публикации
Просмотры
812
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