Ракетные удары по Днепру: одну ракету сбила ПВО, вторая попала в железнодорожную инфраструктуру

Движение поездов остановлено.
Российские оккупанты выпустили по Днепру две ракеты.
Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. В результате остановлено движение поездов.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
"Два ракетных удара по Днепру. Одну ракету сбила наша ПВО. Вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. Людей не зацепило. Есть разрушение. Движение поездов остановлено", — отметил Резниченко.
Напомним, вечером 3 мая российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины.
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