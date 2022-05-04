Ракетные удары по Днепру: одну ракету сбила ПВО, вторая попала в железнодорожную инфраструктуру

Ракетные удары по Днепру: одну ракету сбила ПВО, вторая попала в железнодорожную инфраструктуру

Движение поездов остановлено.

Российские оккупанты выпустили по Днепру две ракеты.

Одну ракету сбила ПВО, вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. В результате остановлено движение поездов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Два ракетных удара по Днепру. Одну ракету сбила наша ПВО. Вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. Людей не зацепило. Есть разрушение. Движение поездов остановлено", — отметил Резниченко.

Напомним, вечером 3 мая российские войска ударили по шести станциям в центре и на западе Украины.

Россияне выпустили 18 ракет по центру и западу Украины (жестовым языком)

Читайте также: