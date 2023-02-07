Ракетные удары по Харькову: Терехов рассказал, что обстреляли оккупанты и о пожаре на месте "прилета"

Из-за обстрелов российских террористов вспыхнул пожар.
Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что российские оккупанты ночью, 7 февраля, обстреляли город. Захватчики попали в промышленный объект в Киевском районе города.
Об этом он написал на своем телеграмм-канале.
"Шесть "прилетов" по Харькову. Пока есть подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города. Также есть информация о пожаре на месте одного из прилетов", — сообщил Игорь Терехов.
Напомним, вечером, 7 февраля, в Харькове в 22.58 объявили воздушную тревогу. После этого были слышны громкие взрывы. Россияне в очередной раз обстреляли город, вероятно, из Белгородской области. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по городу выпустили от 6 до 10 ракет С-300.
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