Ракетные удары по Харькову: в ОВА рассказали о последствиях атак

Один человек погиб,есть травмированные.

Вечером воскресенья, 16 июля, около 19.00 и 22.00, российская оккупационная армия дважды обстреляла Харьков ракетами С-300. Погиб гражданский мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, одна из ракет взорвалась в воздухе над территорией Российской Федерации. Впрочем, в городе зафиксировано четыре попадания на территории предприятия в Основянском районе.

"Три мужчины 41, 30 и 33 лет получили ранения и были госпитализированы. Состояние среднее. Гражданский мужчина 56 лет получил помощь на месте", — говорится в сообщении главы ОВА.

За прошедшие сутки армия РФ из минометов и артиллерии обстреливала пограничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

В частности, утром 17 июля враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. Предварительно один человек 60 лет получил ранения. Его госпитализировали.

Накануне в селе Благодатовка Купянского района в результате вражеского минометного обстрела повреждены частный дом, хозяйственные постройки и автомобиль, а в селе Одноробовка Богодуховского района — повреждены пять частных домов.

Взрывы в Харькове

В течение 16 июля в Харьковской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. Впервые оккупанты ударили по городу около 1:30. Мэр Игорь Терехов сообщил, что "прилеты" произошли в центре Харькова. Почти сразу оккупанты повторно атаковали город. Ударили по предприятию в Основянском районе города.

Около 20:00 Россия вторично за сутки атаковала Харьков ракетами. Оккупанты обстреляли Основанский район города. сообщалось о пострадавших.

После 22:00 во время тревоги в городе снова раздались взрывы. Стало известно, что Россия ракетами обстреливает Харьков.

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