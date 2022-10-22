Ракетные удары по Ковелю: объект энергетики получил серьезные повреждения и восстановлению не подлежит

В результате ракетных ударов объект критической инфраструктуры в Ковеле Волынской области получил серьезные повреждения и, вероятнее всего, не удастся возобновить его работу.

Об этом сообщил мэр Ковеля Игорь Чайка.

Также читайте Ракетные удары России по инфраструктуре Украины Кулеба назвал частью геноцида

"К сожалению, возобновить работу объекта критической инфраструктуры, куда сегодня произошло точное попадание — вероятнее всего, уже не удастся. Повреждения очень серьезные, — с полноценным функционированием подстанции — не совместимы, удары оказались прицельны. Но мы будем применять альтернативные источники энергии", — говорится в его сообщении.

Также городской голова сообщил, что по состоянию на данный момент еще не подключили для всех потребителей водоснабжение. По его словам, ситуация в городе – сложная, но контролируемая.

"Пожалуйста, пока делитесь водой, у кого она есть, пользуйтесь ручными водоколонками по городу. Знаю, что не у всех вода появилась, чтобы набрать впрок, в анонсированный период с 14 до 15 часов. К сожалению, на этажи пока что нельзя подать воду. Будем подвозить воду на эти улицы!", — добавил Чайка.

Россия атаковала Волынь: что известно

Воздушная тревога на Волыни 22 октября звучала дважды. Во время первой тревоги в Луцке раздались взрывы. Ракеты попали в объекты энергетики. В мэрии Луцка сообщили, что от ударной волны и обломков ракеты повреждено частное жилье. Один человек был травмирован.

Во время той же тревоги враг атаковал еще и область. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь. Известно, что ракеты дважды атаковали Ковель.

Кроме того, вдвое оккупанты нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре в Волынской области. Вторая атака произошла во время тревоги, которая продолжалась с 11:37 до 12:41. В результате ракетного удара по Луцку объект энергетики "фактически уничтожен", сообщил мэр Игорь Полищук.

После обстрела в Ровно уже возвращают свет, а Волынь снова атакована