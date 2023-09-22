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Ракетные удары по Кременчугу: 15 человек пострадали, по меньшей мере, один погибший

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Ракетные удары по Кременчугу: 15 человек пострадали, по меньшей мере, один погибший

Ракетная атака с российского самолета / Фото: Associated Press

В городе в Полтавской области произошло попадание российской ракеты в гражданскую инфраструктуру.

В пятницу, 22 сентября, в результате террористического ракетного удара РФ по городу Кременчугу Полтавской области пострадали мирные жители.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

По состоянию на 19:15 было известно о 15 получивших ранения людях, из них – один ребенок. Еще один человек погиб.

“Одну ракету сбили силы ПВО. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру”, — сообщил Лунин.

По словам главы ОВА, на месте взрывов работают все соответствующие службы.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером 21 сентября россияне обстреляли жилой квартал в городе Курахово Донецкой области. Правоохранители сообщили, что в результате атаки ранены 15 гражданских лиц и один полицейский.

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Дата публикации
Просмотры
1931
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