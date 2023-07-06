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Ракетные удары по Львовщине: в ОВА рассказали о последствиях атаки по области

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3308
Время на прочтение
2 мин
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Ракетные удары по Львовщине: в ОВА рассказали о последствиях атаки по области

В ночь на четверг, 6 июля, россияне атаковали Львов и область. / Фото: Associated Press

Обломки сбитых ракет попадали в два района области.

В ночь на 6 июля российская армия атаковала Львов и область с Черного моря ракетами "Калибр". Над регионом уничтожены семь ракет, но обломки наделали беды в нескольких районах.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Подтвердили гибель четырех человек (во Львове – Ред.). На момент попадания все они находились в доме. Пострадали 34 человека. Повреждены около 30 домов и более 50 автомобилей", – рассказал глава ОВА.

Кроме областного центра есть разрушения и в районах области. Там наделали бедствия обломки ракет, сбивших украинские силы противовоздушной обороны.

Львовский район

Обломок ракеты упал в одном из сел у здания Народного дома. В результате образовалась воронка. Предварительно обошлось без пострадавших.

Золочевский район

Падение обломков ракеты повлекло за собой разрушение в частном хозяйстве в одном из сел района. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, захватчики ночью атаковали Львов. Повреждены жилые дома, а также школа и общежития местного вуза. По меньшей мере, четверо человек погибли.

Мэр Львова Андрей Садовый говорит, что ночная атака по Львову стала самой большой с начала войны. По его словам, в городе "ситуация очень сложная".

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Дата публикации
Просмотры
3308
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