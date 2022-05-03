Ракетные удары по Львову: без света оказались некоторые медучреждения, есть пострадавшие

В результате ракетных ударов по Львову 3 мая в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением, повреждена инфраструктура. Также сейчас известно о двух людях, которые пострадали в результате вражеской атаки.
Сейчас идет ликвидация последствий ракетных ударов по Львову.
Об этом сообщил мэр Андрей Садовый в видеообращении.
"Удары были нанесены по станциям: три подстанции. В связи с этим есть перебои с электроснабжением. Два человека получили ранения. Им оказывается медицинская помощь", – рассказал городской голова.
"Также есть серьезные повреждения в коммунальной инфраструктуре. Повылетали окна, фактически повреждены 60 раз. Есть перебои с подачей водоснабжения. Также есть перебои с электроснабжением наших определенных медицинских учреждений. Работают все службы", — добавил Садовый.
Напомним, вечером 3 мая во Львове раздался ряд взрывов. Местные власти сообщили о ракетных ударах по трем электрическим подстанциям.
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