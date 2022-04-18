Ракетные удары по Львову: стали известны подробности о погибших и состоянии пострадавших

Ракетные удары по Львову: стали известны подробности о погибших и состоянии пострадавших

На СТО, в которую попала российская ракета, находились около 20 человек. Погибли 7 невинных мирных жителей, четверо из них – работники станции технического обслуживания. Пожар во Львове был ликвидирован.

Сегодня утром, 18 апреля, кафиры ударили по заброшенным складам и шиномонтажу. Из-за ракетных ударов по Львову погибли уже семь человек, 11 — пострадали, среди которых есть ребенок.

Одна из российских ракет попала по станции технического обслуживания.

Четверо из семи погибших работали на СТО, сообщил руководитель станции, передают во Львовской областной военной администрации.

По информации руководителя СТО, пока невозможно оценить все убытки, причиненные ракетным ударом, но повреждена вся территория СТО, включая находившиеся там автомобили. В момент взрыва на территории было ориентировочно 20 человек.

Пока неизвестно каких именно ущерба нанесен. От ударной волны все вылетело – двери, окна, лобовые окна в автомобилях, фары, охранная будка.

Четверо человек погибли на территории (СТО – Ред.). Трое пострадавших имеют осколочные ранения. Один в тяжелом состоянии, двое парней прооперировали. Возраст работников – от 30 до 47 лет.

Руководитель СТО также рассказал, что с 24 февраля станция на три дня приостановила работу, но вскоре возобновила ее, потому что было много обращений – в том числе от внутренне перемещенных лиц.

"Сначала вышла на работу часть работников, а уже потом все", — рассказал он.

Относительно пострадавших, об их состоянии сообщил глава Львовской ОВ Максим Козицкий.

"В настоящее время в больнице Львовщины госпитализировали 11 человек, среди них 3-летний мальчик. Ребенок и мама, вынужденные переселенцы из Харькова, на момент удара находились в отеле. Осколками от окна мальчику отрубило часть пальчика на руке. Сейчас ребенок в больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести", – рассказал Козицкий.

О состоянии мальчика рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

"Трехлетний Мирон вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны. Но российская ракета нашла их во Львове. Ребенку оказали всю необходимую помощь. Угрозы жизни нет", – сообщил Садовый.

Мама мальчика рассказала, что ребенок получил ранение по причине того, что взрывной волной вынесло окно в помещении, где находилась семья.

В настоящее время трое пострадавших из-за взрывов находятся в реанимации. Некоторых направили на операции.

Врачи говорят, что люди получили множественные травмы. В частности, у многих пострадавших поражения головы и головного мозга. Средний возраст пациентов – 35-45 лет.

Напомним, ранее мэр Львова сообщал, что из-за действий российских убийц погибли 6 человек. 11 ранены, среди них один ребенок.

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