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Ракетные удары по Львову: стали известны подробности о погибших и состоянии пострадавших

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Ракетные удары по Львову: стали известны подробности о погибших и состоянии пострадавших

На СТО, в которую попала российская ракета, находились около 20 человек. Погибли 7 невинных мирных жителей, четверо из них – работники станции технического обслуживания. Пожар во Львове был ликвидирован.

Сегодня утром, 18 апреля, кафиры ударили по заброшенным складам и шиномонтажу. Из-за ракетных ударов по Львову погибли уже семь человек, 11 — пострадали, среди которых есть ребенок.

Одна из российских ракет попала по станции технического обслуживания.

Четверо из семи погибших работали на СТО, сообщил руководитель станции, передают во Львовской областной военной администрации.

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По информации руководителя СТО, пока невозможно оценить все убытки, причиненные ракетным ударом, но повреждена вся территория СТО, включая находившиеся там автомобили. В момент взрыва на территории было ориентировочно 20 человек.
Пока неизвестно каких именно ущерба нанесен. От ударной волны все вылетело – двери, окна, лобовые окна в автомобилях, фары, охранная будка.

Четверо человек погибли на территории (СТО – Ред.). Трое пострадавших имеют осколочные ранения. Один в тяжелом состоянии, двое парней прооперировали. Возраст работников – от 30 до 47 лет.

Руководитель СТО также рассказал, что с 24 февраля станция на три дня приостановила работу, но вскоре возобновила ее, потому что было много обращений – в том числе от внутренне перемещенных лиц.

"Сначала вышла на работу часть работников, а уже потом все", — рассказал он.

Относительно пострадавших, об их состоянии сообщил глава Львовской ОВ Максим Козицкий.

"В настоящее время в больнице Львовщины госпитализировали 11 человек, среди них 3-летний мальчик. Ребенок и мама, вынужденные переселенцы из Харькова, на момент удара находились в отеле. Осколками от окна мальчику отрубило часть пальчика на руке. Сейчас ребенок в больнице, его состояние медики оценивают как средней тяжести", – рассказал Козицкий.

О состоянии мальчика рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

"Трехлетний Мирон вместе с мамой приехал из Харькова, чтобы спастись от войны. Но российская ракета нашла их во Львове. Ребенку оказали всю необходимую помощь. Угрозы жизни нет", – сообщил Садовый.

Мама мальчика рассказала, что ребенок получил ранение по причине того, что взрывной волной вынесло окно в помещении, где находилась семья.

В настоящее время трое пострадавших из-за взрывов находятся в реанимации. Некоторых направили на операции.

Врачи говорят, что люди получили множественные травмы. В частности, у многих пострадавших поражения головы и головного мозга. Средний возраст пациентов – 35-45 лет.

Напомним, ранее мэр Львова сообщал, что из-за действий российских убийц погибли 6 человек. 11 ранены, среди них один ребенок.

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