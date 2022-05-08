Ракетные удары по Одесской области: боеприпас попал в жилой дом, ранена девушка

Россия продолжает наносить ракетные удары по Одесской области, уничтожая гражданские объекты инфраструктуры.
По словам главы области, в течение 8 мая украинским силам ПВО удалось сбить 4 ракеты, выпущенные российскими войсками. К сожалению, еще одна – попала в жилой дом, в результате чего была ранена молодая девушка.
Об этом сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко.
"Сегодня с начала суток противник совершил ряд ракетных ударов по области. Нашим подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить четыре ракеты. Но, к сожалению, было попадание в жилой дом, в результате чего была ранена девушка", — сказал он.
В Болградском районе разрушена подстанция, из-за чего в шести населенных пунктах нет света. Также повреждены гражданские объекты и объекты инфраструктуры области.
Напомним, вечером 8 мая РФ выпустила по побережью Одессы три ракеты со стороны Черного моря. Одна сбита ПВО, две другие попали в жилой район, разрушив зоны отдыха. К счастью, пострадавших нет.
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