Ракетные удары по Полтаве и авиабомбардировка Кременчуга: глава ОВА сообщил подробности

Информацию о пострадавших уточняют.

В ночь на 2 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Полтаве, а утром самолетами атаковали Кременчуг.

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал подробности.

По его словам, по Полтаве выпустили не менее 4 ракет и ударили по двум инфраструктурным объектам.

"Этой ночью около двух часов два инфраструктурных объекта в городе Полтава были атакованы не менее чем четырьмя ракетами", — сказал Лунин.

Он отметил, что также утром, по предварительной информации, три вражеских самолета атаковали промышленные объекты Кременчуга.

"Что касается города Кременчуга, то в 6 часов утра были из трех самолетов, предварительно атакованы промышленные объекты Кременчуга. Сейчас есть пожар. Спасатели работают на месте. Что касается пострадавших — еще нет информации", — добавил он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 38-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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