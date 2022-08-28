Ракетные удары по Ровненской области: глава ОВА рассказал, что обстреляли окупанты

Российские оккупанты во время последней воздушной тревоги обстреляли Ровненскую область.
Россияне попали в объект военной инфраструктуры в Сарненском районе. Предварительно обошлось без жертв.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
"Последняя воздушная тревога принесла ракетные удары по Ровненщине. Предварительно, без жертв. Это — объект военной инфраструктуры на Сарненщине. Выехал на место происшествия, позже расскажу подробнее", — сказал глава ОВА.
Напомним, во время воздушной тревоги в Ровенской области раздались взрывы.
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