Ракетные удары по Украине 8 декабря могут стать началом крупной кампании РФ — СМИ

Силы ПВО сбили 14 ракет.
Удары крылатыми ракетами по Украине, нанесенные армией Российской Федерации по Украине 8 декабря, вероятно, являются началом ее новой военной кампании. Оккупанты ударили из бомбардировщиков Ту-95МС, которые до этого не использовали в течение нескольких месяцев.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на западного чиновника.
По его словам, россияне могли использовать высокоточные ракеты, "которые накапливали в течение последних нескольких месяцев".
"В течение последних нескольких недель мы отмечали потенциал России начать согласованную зимнюю кампанию ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, и мы определили, что минувшей ночью Россия, вероятно, попыталась начать эту деятельность", — высказался собеседник издания.
Впрочем, несмотря на гибель одного человека, чиновник отмечает, что российский обстрел нанес "минимальный" ущерб.
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Ракетная атака 8 декабря
Утром 8 декабря россияне ударили по Украине крылатыми ракетами. оккупанты использовали 19 ракет Х-101/Х-555. Силы ПВО уничтожили 14 воздушных целей в Днепропетровской и Киевской областях.
В Киеве во время воздушной тревоги произошли взрывы. Сработали силы ПВО. В это утро враг атаковал крылатыми ракетами из бомбардировщиков Ту-95МС впервые за 79 дней.
Также россияне ударили ракетой по Днепропетровщине – по Павлоградскому району. Один человек погиб. По меньшей мере, восемь человек получили ранения.