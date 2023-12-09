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Ракетные удары по Украине 8 декабря могут стать началом крупной кампании РФ — СМИ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Ракетные удары по Украине 8 декабря могут стать началом крупной кампании РФ — СМИ

Ракетный удар. / Фото: Associated Press

Силы ПВО сбили 14 ракет.

Удары крылатыми ракетами по Украине, нанесенные армией Российской Федерации по Украине 8 декабря, вероятно, являются началом ее новой военной кампании. Оккупанты ударили из бомбардировщиков Ту-95МС, которые до этого не использовали в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на западного чиновника.

По его словам, россияне могли использовать высокоточные ракеты, "которые накапливали в течение последних нескольких месяцев".

"В течение последних нескольких недель мы отмечали потенциал России начать согласованную зимнюю кампанию ударов по критической энергетической инфраструктуре Украины, и мы определили, что минувшей ночью Россия, вероятно, попыталась начать эту деятельность", — высказался собеседник издания.

Впрочем, несмотря на гибель одного человека, чиновник отмечает, что российский обстрел нанес "минимальный" ущерб.

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Ракетная атака 8 декабря

Утром 8 декабря россияне ударили по Украине крылатыми ракетами. оккупанты использовали 19 ракет Х-101/Х-555. Силы ПВО уничтожили 14 воздушных целей в Днепропетровской и Киевской областях.

В Киеве во время воздушной тревоги произошли взрывы. Сработали силы ПВО. В это утро враг атаковал крылатыми ракетами из бомбардировщиков Ту-95МС впервые за 79 дней.

Также россияне ударили ракетой по Днепропетровщине – по Павлоградскому району. Один человек погиб. По меньшей мере, восемь человек получили ранения.

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Дата публикации
Просмотры
878
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