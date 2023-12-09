Ракетные удары по Украине 8 декабря могут стать началом крупной кампании РФ — СМИ

Удары крылатыми ракетами по Украине, нанесенные армией Российской Федерации по Украине 8 декабря, вероятно, являются началом ее новой военной кампании. Оккупанты ударили из бомбардировщиков Ту-95МС, которые до этого не использовали в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на западного чиновника.

По его словам, россияне могли использовать высокоточные ракеты, "которые накапливали в течение последних нескольких месяцев".