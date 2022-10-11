Ракетные удары по Украине: эксперт назвал вражеские атаки личным решением Путина

В понедельник, 10 октября, российская армия нанесла массированный ракетный удар по разным регионам Украины. Аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Йижак называет это личным решением диктатора-президента Владимира Путина.

Такое мнение он высказал "Радио НВ".

"Это решение лично Путина как месть за Крымский мост. Здесь просто нет других вариантов, что это такое. Если, допустим, обстрелы Запорожья давние и постоянные, можно говорить, что они просто боятся еще одного направления наступления украинских сил, а это удары вглубь и явная реакция на Крымский мост", — заметил эксперт.

По его словам, массированный ракетный террор городов фиксирует стратегическую ограниченность действий агрессорки России и импульсивную истерику с запуском всех конвенционных средств атаки. Ёж делает акцент на пределах российских возможностей.

"То, что происходило в Днепре, взрывы менее мощные, чем когда запускаются большие ракеты Х-101, Х-22, тем более это несколько меньше. Я не исключаю, что значительное количество этих ударов – это иранские дроны, и значительное количество этих ударов – это С-300 в их новом варианте ударов по наземным целям. Сколько там было настоящих больших ракет... Возможно, что-то было, но в конце концов и такой вариант означает, что стреляют тем, чем могут продемонстрировать такой массированный ответ", — отметил Алексей Йижак.

В понедельник, 10 октября, россияне активизировали свой террор по отношению к мирному населению — сразу в нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Только к обеду оккупанты выпустили 83 ракеты, 43 из них сбиты. Произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и Киеве. В результате вражеских атак погибли 11 человек, травмированы – 89.

"Взрыв" на Крымском мосту

На Крымском мосту 8 октября произошел пожар. Российские оккупанты сначала сообщили, что загорелась цистерна с топливом на поезде, но затем заявили, что причина возгорания — подрыв грузовика. Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил в инциденте "украинских вандалов".

Президент-диктатор Владимир Путин отреагировал на взрыв и поручил создать правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия. Впоследствии в Кремле издали "методичку" об освещении российскими ОМП взрыва на Крымском мосту.

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