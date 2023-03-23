Ракетные удары по Украине и наступление на нескольких направлениях: Генштаб - о ситуации на фронте

Российские оккупанты пытаются наступать на Украину сразу на нескольких направлениях. Также за сутки россияне нанесли по территории нашего государства 2 авиационных и 2 ракетных удара, а также совершили 18 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом 23 марта говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также на территории Белгородской области вс рф держат группировку войск для проведения демонстративных действий по недопущению перебрасывания наших подразделений на другие направления. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Басовка и Волфино Сумской области; Архиповка и Клюсы Черниговской области, а также Глубокое, Землянки, Комиссарово, Вильхуватка, Амбарное, Бологовка, Двухречная, Западное, Каменка и Крейдянка Харьковской области.

оперативная обстановка без существенных изменений. В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. Также на территории Белгородской области вс рф держат группировку войск для проведения демонстративных действий по недопущению перебрасывания наших подразделений на другие направления. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Басовка и Волфино Сумской области; Архиповка и Клюсы Черниговской области, а также Глубокое, Землянки, Комиссарово, Вильхуватка, Амбарное, Бологовка, Двухречная, Западное, Каменка и Крейдянка Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник также сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения перебрасывания наших подразделений на другие направления. В течение продолжающихся суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской и Макеевка Луганской областей. В очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Песчаное и Белогоровка на Луганщине, а также Верхнекаменское, Сиверск и Колодязи Донецкой области.

противник также сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения перебрасывания наших подразделений на другие направления. В течение продолжающихся суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской и Макеевка Луганской областей. В очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения, а именно: Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Песчаное и Белогоровка на Луганщине, а также Верхнекаменское, Сиверск и Колодязи Донецкой области. На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Васюковка. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Васюковка. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степовое, Авдеевка и Северное на Донетчине. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Бердичи, Ласточкино, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Угледар и БОльшая Новоселка Донецкой области.

противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степовое, Авдеевка и Северное на Донетчине. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Бердичи, Ласточкино, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Угледар и БОльшая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области; Времовка, Новополь и Новоселка – Донецкой, а также Веселое, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Новотягинка, Молодежное, Антоновка, Белозерка, Днепровское и Кизомис и Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Напомним, 23 марта Генштаб ВСУ сообщил, что российская оккупационная армия вывела из оккупированной Новой Каховки все подразделения. Российские захватчики перед уходом ограбили украинцев, украв даже одежду.

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