Ракетные удары по Уманщине: показали фото и видео последствий обстрела

На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.

Российская оккупационная армия в четверг, 8 июня, во время воздушной тревоги двумя ракетами обстреляла Уманский район Черкасской области. На месте происшествия работали спасатели, полиция и медики.

Об этом сообщили в МВД.

Российские оккупанты повредили промышленный объект и автомойку, на которой возник пожар. На месте происшествия работали спасатели, полиция и медики. Госпитализировали 8 человек, среди которых двое – в тяжелом состоянии.

Россияне обстреляли Уманский район: последствия ударов

Спасатели ликвидировали возгорание. В результате попадания разрушено помещение автомойки и промышленного объекта.

Русские обстреляли Умань – последствия. / Фото: МВД

Пока информация о последствиях ракетных обстрелов уточняется.

Российские террористы обстреляли Умань. / Фото: МВД

Россияне обстреляли Умань. / Фото: МВД

Последствия ударов по Уманскому району. / Фото: МВД

Ракетный удар по Уманщине. / Фото: МВД

Последствия ударов по Уманскому району. / Фото: МВД

Напомним, российские террористы в четверг, 8 июня, в воздушную тревогу ракетами обстреляли Уманский район Черкасской области. Оккупанты попали по автомойке и промышленному предприятию, есть пострадавшие.

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