Ракетные удары по Уманщине: показали фото и видео последствий обстрела

На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.
Российская оккупационная армия в четверг, 8 июня, во время воздушной тревоги двумя ракетами обстреляла Уманский район Черкасской области. На месте происшествия работали спасатели, полиция и медики.
Об этом сообщили в МВД.
Российские оккупанты повредили промышленный объект и автомойку, на которой возник пожар. На месте происшествия работали спасатели, полиция и медики. Госпитализировали 8 человек, среди которых двое – в тяжелом состоянии.
Спасатели ликвидировали возгорание. В результате попадания разрушено помещение автомойки и промышленного объекта.
Пока информация о последствиях ракетных обстрелов уточняется.
Напомним, российские террористы в четверг, 8 июня, в воздушную тревогу ракетами обстреляли Уманский район Черкасской области. Оккупанты попали по автомойке и промышленному предприятию, есть пострадавшие.
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