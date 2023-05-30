Ракетные удары по жилым домам в Украине в России назвали "уничтожением всех центров принятия решений"

В России цинично прокомментировали удары по жилым домам в Украине.

Оккупационное Министерство обороны РФ прокомментировало ракетные удары по жилым домам в Украине. В Шойгу отчитались об "уничтожении всех центров принятия решений".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Представитель российского Минобороны Конашенков 30 мая выступил с официальным брифингом и прокомментировал ракетный террор Украины. Террорист заявил, что удары по жилым домам в Украине были "уничтожением всех центров принятия решений" и якобы "высокоточное оружие РФ достигло своей цели".

"В течение суток вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, где под руководством специалистов западных спецслужб планировали террористические акты на территории России. Все цели уничтожены", — сказал представитель кремлевского режима Конашенков.

Ракетные удары по Украине

Российская террористическая армия вторые сутки запускает по нашему государству иранские дроны, крылатые и баллистические ракеты. В ночь на 29 мая террористическая армия РФ выпустила по нашему государству до 40 крылатых ракет и 35 дронов. Большинство из них удалось сбить. Всего в эту ночь оккупанты обстреливали 15 областей нашего государства. Есть разрушения и жертвы.

Около обеда, 29 мая, российская террористическая армия нанесла ракетные удары по украинской столице. Всего оккупанты выпустили 11 баллистических ракет "Искандер". Их всех успешно сбила украинская система ПВО.

Утром 30 мая российские террористы иранскими дронами в очередной раз атаковали Украину. Оккупанты выпустили 31 "шахед", 29 из них уничтожила противовоздушная оборона. Почти все БПЛА были поражены на подступах столицы и в небе Киева.

В Киеве россияне атаковали обычные жилые дома, там возникли пожары и существенные повреждения. Также на месте трагедии погибла 33-летняя жительница Киева, которая хотела посмотреть, как ПВО сбивает дроны.

Также один из прилетов зафиксировали в детскую комнату многоквартирного дома в селе Софиевская Борщаговка, расположенное вплотную к Киеву.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что постоянные ракетные удары по городам имеют целью запугать украинцев.

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