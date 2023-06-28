Ракетные удары РФ по Краматорску: среди жертв атаки трое детий (фото последствий)

В Краматорске Донецкой области возросло количество погибших в результате ракетного удара российской армии. По состоянию на утро 28 июня известно о восьми жертвах атаки врага.

Об этом сообщили в ГСЧС и в МВД.

"По состоянию на 07:00 28 июня из-под завалов разрушенного здания кафе деблокированы тела восьми погибших. В частности, три ребенка, два — 2008 и 2011 г.р.)", — говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что в результате атаки пострадали 56 человек. В частности, один ребенок, которому нет еще одного года. Кроме того, спасены три человека.

В МВД отмечают, что в настоящее время на месте попадания ракеты россиян продолжается разбор завалов разрушенного здания и поиск людей, которые, вероятно, находятся под завалами.

Среди жертв удара РФ по Краматорску есть дети, известно по меньшей мере о трех погибших. / Фото: МВД

В результате ракетного удара по Краматорску по меньшей мере восемь человек погибших. / Фото: МВД

На месте попадания российской ракеты в Краматорск продолжается разбор завалов. / Фото: МВД

Под завалами кафе в Краматорске могут находиться люди.

В Краматорске продолжается поисково-спасательная операция на месте ракетного удара. / Фото: ГСЧС

Удар по Краматорску

Российская армия во вторник, 27 июня, нанесла ракетный удар по центру Краматорска Донецкой области. оккупанты попали в общепит, где было большое скопление людей.

Первоначально было известно о двух погибших. Впрочем, во время разбора завалов на месте прилета спасатели обнаруживали новые тела.

По состоянию на утро 28 июня известно, что среди погибших трое детей — работавшая в пиццерии 17-летняя девушка и две сестренки-близнецы 14-ти лет. Среди раненых, в частности, 8-месячный младенец и трое иностранцев.

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