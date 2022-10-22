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Ракетные удары РФ по Ровенщине: появились апокалиптические фото последствий атаки по электроподстанции

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Ракетные удары РФ по Ровенщине: появились апокалиптические фото последствий атаки по электроподстанции

Фото: Виталий Коваль/Facebook

На месте прилета работало 16 единиц спецтехники ГСЧС и около 100 спасателей.

В Ровенской областной военной администрации показали последствия вражеских ударов российских войск по электрическим подстанциям.

Фото опубликовал глава ОВА Виталий Коваль.

"Энергетические системы Ровенщины сегодня попали под ракетный удар врага. Над ликвидацией последствий работало 16 единиц спецтехники ГСЧС и 99 человек личного состава. Спасибо нашим спасателям за адский и героический труд. Низкий поклон вашим усилиям, самопожертвованию и самопожертвованию".

На фотографиях видно, как на месте прилетов возникли масштабные пожары, в небо поднимался густой черный дым. Огонь укрощали спасатели, выехавшие на место удара.

© Виталий Коваль/Facebook
Фото: Виталий Коваль/Facebook
© Виталий Коваль/Facebook
Фото: Виталий Коваль/Facebook
© Виталий Коваль/Facebook
Фото: Виталий Коваль/Facebook
© Виталий Коваль/Facebook
Фото: Виталий Коваль/Facebook
© Виталий Коваль/Facebook
Фото: Виталий Коваль/Facebook
© Виталий Коваль/Facebook
Фото: Виталий Коваль/Facebook

Россия нанесла удар по Ровенщине

Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена на территории всей страны. Сразу после оповещения начали появляться сообщения о взрывах, в частности, в Ровенской области. В ОВА проинформировали, что россияне сдали ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры региона. В результате атаки в части Ровенского района исчезло электропитание.

Атаковали россияне и соседнюю Волынь. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь. В Луцке "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр. Также оккупанты обстреляли ракетами энергетические объекты Ковеля.

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