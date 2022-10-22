Ракетные удары РФ по Ровенщине: появились апокалиптические фото последствий атаки по электроподстанции

На месте прилета работало 16 единиц спецтехники ГСЧС и около 100 спасателей.

В Ровенской областной военной администрации показали последствия вражеских ударов российских войск по электрическим подстанциям.

Фото опубликовал глава ОВА Виталий Коваль.

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"Энергетические системы Ровенщины сегодня попали под ракетный удар врага. Над ликвидацией последствий работало 16 единиц спецтехники ГСЧС и 99 человек личного состава. Спасибо нашим спасателям за адский и героический труд. Низкий поклон вашим усилиям, самопожертвованию и самопожертвованию".

На фотографиях видно, как на месте прилетов возникли масштабные пожары, в небо поднимался густой черный дым. Огонь укрощали спасатели, выехавшие на место удара.

Фото: Виталий Коваль/Facebook

Фото: Виталий Коваль/Facebook

Фото: Виталий Коваль/Facebook

Фото: Виталий Коваль/Facebook

Фото: Виталий Коваль/Facebook

Фото: Виталий Коваль/Facebook

Россия нанесла удар по Ровенщине

Утром 22 октября воздушная тревога была объявлена на территории всей страны. Сразу после оповещения начали появляться сообщения о взрывах, в частности, в Ровенской области. В ОВА проинформировали, что россияне сдали ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры региона. В результате атаки в части Ровенского района исчезло электропитание.

Атаковали россияне и соседнюю Волынь. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь. В Луцке "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр. Также оккупанты обстреляли ракетами энергетические объекты Ковеля.

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