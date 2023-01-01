Ракетные удары РФ по Украине: военный эксперт напомнил о "подарках" Кравчука и Кучмы

В контексте ядерного разоружения и для расчетов за потребленный российский газ в 1990-х годах РФ получила от Украины эскадрилью бомбардировщиков Ту-95 ("Медведи") и около 400 ракет типа Х-55, которыми во время полномасштабного вторжения государство-агрессорка атаковало. .

Об этом военный эксперт Олег Жданов напомнил в своем видеоблоге.

По его словам, около 15 военных самолетов перегнали в российский город Красноярск, где они базировались довольно долго.

“Какая их дальнейшая судьба, я не отслеживал. Помню, что один из них разбился из-за ошибки пилотов. Это были практически новые самолеты, некоторые из них, по словам наших лётчиков, имели всего 30 часов налета”, — рассказал эксперт.

В то же время, напомнил Жданов, Украина передала России около 400 ракет типа Х-55.

“Это решение было принято еще при президентстве Кравчука, а передавали во времена Кучмы. Кравчук дал согласие и провел все подготовительные переговоры к подписанию Будапештского меморандума по поводу отказа Украины от ядерного оружия, а передавал уже Кучма. Это были основные носители ядерного оружия как ракеты, так и самолеты”, — пояснил эксперт.

Жданов также подчеркнул, что эти "подарки" россиянам были не только следствием отказа от ядерного оружия, но и имели экономическую подоплеку — самолетами и ракетами погасили долги за российский газ.

Напомним, по данным разведки, Россия способна максимум на 2-3 мощных удара высокоточным оружием.

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