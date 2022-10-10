Ракетные удары РФ: Зеленский сообщил, каким регионам Украины уже вернули свет и где еще есть проблемы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на вечер 10 октября в некоторых населенных пунктах, где электроснабжение было прервано из-за обстрелов армии РФ, подача электричества уже возобновлена.

Об этом украинский лидер сказал в традиционном вечернем видеообращении.

"Сейчас по всей стране продолжаются восстановительные работы. Все объекты, поврежденные сегодняшним ударом российских террористов, мы восстановим. Это только вопрос времени. Я поставил задачу всем структурам нашего государства отработать так, чтобы восстановление было максимально быстрым", — констатировал Зеленский.

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Президент уточнил, что на Харьковщине на 50% возобновлены поставки энергии. Специалистам, по его словам, нужно несколько часов, чтобы восстановить электричество для большинства районов.

В Полтавской области электроснабжение восстановлено почти повсюду. Николаевщина, Запорожье, Одесщина – подключены.

"Черкассы – есть. Хмельницкий – в большей части города свет есть. В некоторых городах и районах еще нужно поработать, чтобы дать людям энергию. Черниговщина, Сумщина, Киев и Киевщина, Львовщина, Тернопольщина, Днепропетровщина – работаем. Где-то нужны часы, где-то нужно подождать немного больше, но результат будет повсюду", — добавил президент Украины.

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Напомним, с утра 10 октября россияне наносили мощные ракетные и авиационные удары по многолюдным мирным украинским городам. Оккупанты бомбили Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса.

Среди гражданских есть погибшие. В результате атак в ряде областей возникли проблемы с электроснабжением. В связи с массированными обстрелами РФ в Украине в течение нескольких дней могут быть веерные отключения электричества.

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