Ракетные удары России по Украине: какова цель оккупантов и когда ждать новых атак

Россия 23 ноября нанесла очередной ракетный удар по критической инфраструктуре Украины, некоторые ракеты попали в жилые дома. Атака оккупантов унесла жизни не менее 10 человек, не менее 50 получили ранения. В целом россияне ракетами попали в 16 объектов инфраструктуры, в результате чего ряд регионов Украины остались без света, воды и отопления. Из-за российских обстрелов в Украине отключили от энергосистемы блоки на Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС.

Эксперты отмечают, что обстрелы проходят в рамках реализации "террористического плана" и не имеют военной целесообразности. Также они делают прогнозы насчет сроков следующих ракетных атак России и городов Украины, находящихся в наибольшей опасности.

Подоляк объяснил цель атак РФ

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк на канале "Freeдом" заявил, что единственная цель России – геноцид.

"Они с точки зрения своих военных возможностей, безусловно, проигрывают войну. Это очевидно — по всем направлениям, кроме бахмутского, они держат оборону. С военной точки зрения они имеют только один ресурс — крылатые ракеты. Они прямо заявляют, что будут бить не по военным целям… Сегодня они намеренно, анонсируя это, наносят удары исключительно по гражданскому населению", — подчеркнул он.

Однако Подоляк выразил уверенность, что массовые ракетные удары не заставят украинцев капитулировать.

"Я не думаю, что они после 273 дней войны искренне считают, что Украину можно заставить встать на колени или заставить массово выйти на акции протеста и сказать — мы хотим отопление, мы хотим освещение, и поэтому вы согласитесь на то, чтобы сюда зашли головорезы Российской Федерации и устроили "Бучанскую резню" в Киеве и других городах. Я сомневаюсь, что они всерьез рассчитывают на такой эффект от своих ударов крылатыми ракетами. Нет, я бы сказал другое — Россия умышленно занимается геноцидом", — отметил советник главы ОПУ.

Как заявил Подоляк, россияне "сейчас просто убивают граждан Украины, просто из ненависти разрушают нашу энергоструктуру".

"В этом нет военных целей. Они понимают, что с военной точки зрения после 9 месяцев уже вряд ли можно говорить о каких-то целях спецоперации, о каких-то своих военных достижениях. Нет, они будут просто это делать, пока им позволяют", — заявил он.

Запас ракет иссякает?

Как отмечает военный эксперт Олег Жданов, "сосредоточение ракет для массированного ракетного удара свидетельствует, что этих ракет осталось немного".

"Скорее всего, их свозят со всех уголков Российской Федерации. Их собирают по всем складам, где они еще есть. С этим связано то, что они накапливают какое-то количество ракет, а затем наносят удар. 15-16 ноября был массированный удар – более 100 ракет за два дня выпущено. Прошла ровно неделя, они смогли собрать", — подчеркнул эксперт.

По мнению Жданова, ракет "явно не хватает":

"Их нужно свозить из разных уголков Российской Федерации, начиная с Дальнего Востока, где они могут храниться в армейских запасах или складах центрального подчинения. Все нужно везти на территорию Украины", — объяснил он.

Военный эксперт Роман Свитан в эфире канала "Freeдом" ранее отметил, что количество ракет у россиян с каждым пуском падает, но их запасы с учетом восстановления позволяют выполнить "по меньшей мере 5-7, максимум – до 10" массированных ракетных атак. Как пояснил Свитан, оккупанты увеличивают количество ракет при запусках, реагируя на усиление противовоздушной обороны ВСУ.

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С такой оценкой согласен военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник:

"У них бессильна ярость. Они наносили, наносят и, к сожалению, будут наносить удары... Любая точка Украины на эту минуту, к сожалению, остается под угрозой. Несмотря на то, что их ракетный потенциал далеко не тот, что был в начале войны, но не менее 5-6 больших залпов до 100 ракет они еще имеют".

В свою очередь представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН отметил, что запасы высокоточного вооружения в России в значительной степени истощены, "но есть много ракет не высокоточных".

"Они за точностью особо не гонятся. Мы видим, что во многих случаях разлет в километр — условно "норма". Попадание даже не просто в объекты критической инфраструктуры, а прямо в гражданские объекты, многоэтажные жилые дома, роддомы, больницы — это и есть признак косорукости российских ракетчиков и в целом российского режима", — подчеркнул он.

Юсов добавил, что особенно велики у россиян запасы ракет к системам С300:

"Это означает угрозу прежде всего для прифронтовых городов — то есть Запорожье, Харьков, Николаев, Херсон. К сожалению, это те города, куда С300 добивают".

Когда ждать новых атак

Спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия пытается реализовать "планомерный террористический план".

"Периодичность — примерно неделя плюс. Это период, чтобы подготовиться к следующему массированному ракетному удару", — заявил Юсов.

Советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов в эфире телемарафона также указал на "определенную тенденцию, что врагу для подготовки нового запуска необходимо 7-10 дней".

"С другой стороны, Россия всегда пытается "напакостить" — специально выбирает такие дни и часы, которые носят в том числе и символический характер. Вчера запуск ракет был в то же время, когда было голосование в Европарламенте по признанию России спонсором терроризма. Возможно, это совпало, а возможно, они к этому готовились, потому что заранее знали, что будет это голосование", — отметил Смирнов.

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