Ракетные удары России уже не смогут критически повлиять на экономику и логистику Украины - разведка

Андрей Юсов отметил, что оккупанты не отказываются от ракетного террора как инструмента устрашения, однако этот блицкриг провалился с тех пор, как начался.

Ракетный террор России больше не сможет повлиять на украинскую экономику и логистику. В целом эта тактика уже потерпела поражение – Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Юсов отметил, что оккупанты не отказываются от ракетного террора как инструмента устрашения, однако этот блицкриг провалился, с тех пор как начался.

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Представитель ГУР подчеркнул, что разведка наблюдает увеличение интервалов между ракетными атаками врага – раньше это были еженедельные массированные ракетные удары, а сейчас интервал может быть в три-четыре недели.

"Они используют "Шахеды", но уже по-другому и количественно, и по интервалам. Ну и высокоточного ракетного вооружения у россиян становится действительно мало", – рассказал разведчик.

Юсов отметил, что враг больше не может себе позволить засыпать Украину "Калибрами", "Искандерами" и "Кинжалами".

"Устаревшего ракетного вооружения в РФ еще много. Особенно, когда речь идет о С-300 – это означает повышение угрозы для прифронтовых территорий и мы видим эти разрушения до сих пор по Запорожью и другим городам. Но в целом эта тактика ракетного террора уже потерпела поражение", – резюмировал он.

Напомним, украинские защитники сбили 11 из 16 "шахедов" во время атаки россиян, которая началась вечером 17 марта и завершилась в ночь на 18 марта.

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