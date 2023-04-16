Ракетные удары с С-300 по Украине и уничтоженное ЗРК окупантов: Генштаб — о ситуации на фронте

Российские террористы на Пасху не прекращают циничные обстрелы Украины. ВСУ уничтожили ЗРК оккупантов.

Об этом говорится в Генштабе ВСУ от 16 апреля.

"За прошедшие сутки противник нанес 25 ракетных ударов с ЗРК С-300 по мирным городам Запорожья, Камышеваха Запорожской области и Снигиревка на Николаевщине, а также 28 авиационных ударов. Совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших населенных и гражданских. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Враг несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию по указанным направлениям. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта нашими защитниками отражено более 45 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. На территории этой страны продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил российской федерации.

В приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей удерживаются определенные подразделения противника. В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Свеса, Бунякино, Искрисковщина, Шпиль, Волфино, Юнаковка, Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Волчанск, Бочковое, Малая Волчья и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Григорьевки и у Спирного. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за город Бахмут. Противник провел атаки в районах населенных пунктов Хромовое и Ивановское, успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северного, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии соприкосновения. Это, в частности, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимильяновка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в текущие сутки враг наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка, Временка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Веселое, Бургунка, Белозерка, Днепровское Херсонской области, а также города Херсон.

Ситуация в оккупированных регионах Украины

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными захватчиками. В результате этого противник использует гражданские учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях.

Так, в населенном пункте Высокое Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустроили под военный госпиталь. Медицинские услуги предоставляются исключительно российским военнослужащим.

По состоянию на 15 апреля на лечении находилось около 100 окупантов с ранениями разной степени тяжести.

Российские зойды продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины. Так, в городе Бердянск Запорожской области, так называемая российская оккупационная власть пытается вывезти похищенную кукурузу, загружая ее на баржи.

В то же время, российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятых территорий Украины. В частности, в населенном пункте Таврия Херсонской области, захватчики активно совершают домовой обход местных жителей с целью проверки наличия российского паспорта. Гражданам Украины, не получившим российский паспорт, сообщено, что в случае неоформления документов до 1 июня, такое лицо будет депортировано с конфискацией всего личного имущества.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Наши защитники сбили 4 вражеских БпЛА (2 — типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет").

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов противника.

Напомним, экскомандующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес считает, что война в Украине может завершиться уже к концу 2023 года, если США и другие страны Запада примут соответствующее политическое решение и государство будет обеспечено всем необходимым.

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