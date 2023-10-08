Ракетные войска РФ перевооружат баллистическими комплексами "Сармат" — ISW

Россия перевооружит свои ракетные войска баллистическими комплексами "Сармат".

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Так, Минобороны РФ 7 октября отметило производство межконтинентальной баллистической ракеты, подтверждая предварительные заявления Путина об успешных испытаниях ракеты накануне, 5 октября.

Это происходит в рамках продолжения информационной операции по ядерному контролю.

Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых министр Сергей Шойгу посещает Красноярский машиностроительный завод и осматривает процесс производства межконтинентальной ракеты "Сармат".

Ранее аналитики ISW предполагали, что Кремль использует ядерную риторику, чтобы заставить США и союзников давить на Украину для начала переговоров с РФ.

Применение ракет "Сармат" в РФ

Минобороны РФ в 2022 году сообщило, что на космодроме "Плесецк" кафиры провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

Об испытаниях доложили президенту РФ Владимиру Путину и показали видеозапуск.

Как писал The Telegraph, Россия попыталась запустить свою "новую" межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", когда президент США Джо Байден находился в Киеве.

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