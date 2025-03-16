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Ракетным ударом на Брянщине поражена база "кадыровцев"

Ракетным ударом на Брянщине поражена база "кадыровцев"

На Брянищине украинская ракета поразила базу подразделения "Ахмат" / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Многие вражеские солдаты остались под завалами.

Силы обороны Украины нанесли точный ракетный удар по месту базирования "кадыровцев" из чеченского подразделения Росгвардии "Ахмат" в Брянской области РФ.

Подтверждение этой информации получили украинские разведчики из перехвата разговора местной россиянки, которая, вероятно, была привлечена для оказания помощи раненым, сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.

Она сообщила о шести раненых, среди которых двое были в тяжелом состоянии с кровопотерей.

"Ракета, представляешь, да еще они отдыхали, только в бронежилете одни был мальчик, 21 год. Контрактники, преимущественно чеченцы. Такие молоденькие вообще, самому старшему, наверно, 41 год", — рассказывала женщина

По ее словам, многие "кадыровцы" остались под завалами.

Напомним, Украина успешно испытала и применила ракету "Долгий Нептун" с дальностью в тысячу километров. Предварительно ею был поражен нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

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