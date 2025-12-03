Ударный арсенал РФ: сколько ракет производит враг и сможет ли бить дважды в неделю

Российский корабль / © Associated Press

Россия перешла в режим, когда производит больше ракет, чем тратит, формируя опасный стратегический запас. По его оценкам, сейчас у Кремля есть достаточный арсенал, чтобы поддерживать массированные удары один-два раза в неделю, не истощая резервов.

Об этом сообщил авиационный эксперт и бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский в интервью "NV".

По словам Храпчинского, российский ракетный арсенал представляет собой "смесь нескольких основных типов вооружения", общий запас которого позволяет агрессору формировать сильные ударные пакеты.

Российский арсенал: цифры и виды вооружения

Эксперт привел следующие примерные оценки имеющихся в резерве единиц:

До 300-350 единиц Х-101/Х-555, около 150-200 единиц "Калибров", сотни тактических Х-59/Х-69, несколько десятков тяжелых Х-22/Х-32.

Приблизительно 450-500 единиц "Искандер-М" и 250-300 единиц (крылатых) "Искандер-К", ориентировочно 40-60 единиц "Кинжалов".

Тысячи ракет С-300/400, которые РФ использует в режиме "поверхность-поверхность".

Ключевым фактором, отмечает Храпчинский, является восстановление российского арсенала:

"Россия сейчас восстанавливает ракетный арсенал в среднем на 120-150% от темпов использования", - пояснил эксперт. То есть в месяц запускается 100 ракет, а производится и импортируется 120-150.

По "Искандерам" показатель может достигать 160% от расхода, Х-101 - около 120%, а Х-59/69 - более 200%.

Северокорейский "параллельный" запас

Отдельной "очень опасной историей" эксперт назвал использование северокорейских ракет KN-23/KN-24:

"Здесь Россия получает не просто боеприпасы, а параллельную линию поставки, которая не зависит от ее собственного ВПК", - отметил он.

Этот импорт создает дополнительный "параллельный" прирост, не привязанный к российскому производству, а также существенно наращиваются объемы производства ударных БПЛА, которыми агрессор производит основные нагрузки при обстрелах.

Ранее сообщалось, что российские войска оснащают дроны-камикадзе радиомодемами разных частот, создавая сеть связи над Украиной для передачи разведданных и управления дронами.