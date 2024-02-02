Ракетный катер "Ивановец" потопили дроны ГУР: аналитики оценили последствия для оккупантов

Это существенная потеря для россиян, учитывая наличие только трех таких катеров в составе Черноморского флота РФ.

Украинские войска в ночь на 1 февраля успешно поразили и потопили судно Черноморского флота РФ вблизи временно оккупированного Крыма.

Аналитики ISW сообщили о последствиях для российских оккупантов.

Главное управление военной разведки Украины (ГУР) 1 февраля опубликовало кадры, на которых видны украинские морские беспилотники, потопившие ракетный катер "Ивановец".

В ВМС Украины сообщили, что катер является значительной потерей для ЧФ, поскольку у ЧФ только три корабли проекта 1241.1 ("Тарантул"), и отметили, что украинские силы ранее повредили корвет проекта 1239 "Бора".

Военно-морские силы Украины заявили, что "Ивановец" обычно укомплектован 40 мужчинами личного состава, а в ГУР заявили, что российские поисково-спасательные операции были безуспешными.

"ISW продолжает оценивать, что успешные украинские удары по судам ЧФ и инфраструктуре ограничили способность ЧФ действовать в западной части Черного моря", – отметили аналитики.

Напомним, об уничтожении катера стало известно 1 февраля. Его ориентировочная стоимость составляет 60-70 миллионов долларов. На борту российского ракетного катера "Ивановец" могли находиться до 40 моряков Черноморского флота РФ.

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