Ракетный обстрел 10 февраля: Садовый рассказал, были ли во Львове "прилеты"

Ранее местные сообщали о звуках взрывов во Львове.
Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что 10 февраля российские оккупанты не обстреляли Львов.
Об этом он написал на своем телеграмм-канале.
Садовый отметил, что во Львове 10 февраля не было зафиксировано попаданий ракет российских оккупантов. Мэр города добавил, что все благодаря украинским защитникам и системе противовоздушной обороны.
"Благодаря работе наших сил ПВО во Львове прилетов не было", – написал Андрей Садовый.
Напомним, 10 февраля российские оккупанты массированно обстреляли Украину ракетами. Во Львове и области местные жители сообщали о звуках взрывов. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что в регионе возможны перебои со светом.
Также в Золочевском районе Львовщины российская ракета упала возле автобусной остановки не разорвалась.
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