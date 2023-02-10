Ракетный обстрел 10 февраля: Садовый рассказал, были ли во Львове "прилеты"

Ранее местные сообщали о звуках взрывов во Львове.

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что 10 февраля российские оккупанты не обстреляли Львов.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Садовый отметил, что во Львове 10 февраля не было зафиксировано попаданий ракет российских оккупантов. Мэр города добавил, что все благодаря украинским защитникам и системе противовоздушной обороны.

"Благодаря работе наших сил ПВО во Львове прилетов не было", – написал Андрей Садовый.

Напомним, 10 февраля российские оккупанты массированно обстреляли Украину ракетами. Во Львове и области местные жители сообщали о звуках взрывов. Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий подчеркнул, что в регионе возможны перебои со светом.

Также в Золочевском районе Львовщины российская ракета упала возле автобусной остановки не разорвалась.

Читайте также: