Ракетный обстрел Черновицкой области: опубликовали фото разрушений и сообщили подробности

Российские террористы в понедельник, 31 октября, ракетами обстреляли Черновицкую область. Оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Российские террористы повредили объекты энергетики в Днестровском районе Черновицкой области. На месте происшествия работают эксперты и правоохранители, устанавливающие обстоятельства и последствия ракетных обстрелов российскими террористами. О пострадавших прокуратура пока не сообщает.

"При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Ракетный обстрел Буковины и российская ракета в Молдове.

Российские террористы 31 октября в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины. Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что около 08:40 утра в результате ракетного удара по Буковине поврежден объект критической энергетической инфраструктуры. В результате атаки восемь человек получили незначительные телесные повреждения.

Также ракета, которой оккупанты бомбили Буковину, упала в Молдове. Поэтому возмущенные жители Молдовы заметили, что российская ракета была очень близка к молдавской границе. Люди также обвинили Молдову в нейтралитете.

После этого МИД Молдовы осудил ракетные обстрелы Россией на территориях Украины.

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