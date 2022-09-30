Ракетный обстрел Днепра: спасатели обнаружили тело второго погибшего человека (фото)

В Днепре спасатели обнаружили тело второго погибшего человека. Обнаружили его на транспортном предприятии, которое обстреляли российские оккупанты.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

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“Тело второго погибшего только что нашли под завалами на транспортном предприятии в Днепре. Там идет поисковая операция после ночного удара российского "Искандера". К настоящему времени вражеская атака унесла две жизни, пять человек ранены. Спасатели продолжают искать еще одного пропавшего с ночи сотрудника АТП”, — подчеркнул Валентин Резниченко.

Напомним, что вечером во время воздушной тревоги в Днепре раздалось несколько мощных взрывов. Они попали в АТП с автобусами. Сгорела более сотни автобусов.

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