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Ракетный обстрел Днепропетровщины: в прокуратуре рассказали, что хотели уничтожить оккупанты

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
7255
Время на прочтение
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Ракетный обстрел Днепропетровщины: в прокуратуре рассказали, что хотели уничтожить оккупанты

Фото: Associated Press

Прокуратура открыла уголовное производство.

Российские террористы в воскресенье, 27 ноября, ракетами обстреляли транспортную инфраструктуру Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, российские террористы 27 ноября обстреляли транспортную инфраструктуру Днепропетровской области. На месте происшествия работают прокуроры, следователи и спасатели. Масштабы разрушений устанавливаются.

"При процессуальном руководстве Криворожской центральной окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Ракетные обстрелы Украины

Российские террористы от 24 февраля массированно обстреливают Украину своими ракетами. Они выпустили по нашему государству более 4700 ракет.

26 ноября российские террористы ракетами обстреляли Днепр. Оккупанты разрушили в городе жилой квартал. На месте обстрела пострадали 13 человек. Также известно об одном погибшем, его тело обнаружили под завалами.

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Дата публикации
Просмотры
7255
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