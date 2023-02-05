Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ракетный обстрел Харькова – фото последствий атаки оккупантов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1304
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ракетный обстрел Харькова – фото последствий атаки оккупантов

Фото: Прокуратура Харьковской области

Утром Россия нанесла очередной ракетный удар по гражданской инфраструктуре Харькова.

Утром 5 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова – в результате вражеской атаки пострадали пять человек. Россияне атаковали центр города двумя ракетами С-300, прокуроры и следователи полиции работают на местах обстрелов.

Харьковская областная прокуратура обнародовала фото последствий ракетной атаки по городу.

По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьков ракетами с территории Белгородской области России.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

©
©
©
©

Ракетный удар по Харькову 5 февраля

В воскресенье утром, 5 февраля, российские войска обстреляли центр Харькова двумя ракетами С-300. Снаряды попали в жилой дом и здание вуза.

Читайте также:

Обмен пленными, первый "Леопард", шпион над Атлантическим океаном – новости 5 февраля

Обмен пленными, первый "Леопард", шпион над Атлантическим океаном – новости 5 февраля

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1304
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация