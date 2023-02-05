Ракетный обстрел Харькова – фото последствий атаки оккупантов

Утром Россия нанесла очередной ракетный удар по гражданской инфраструктуре Харькова.
Утром 5 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова – в результате вражеской атаки пострадали пять человек. Россияне атаковали центр города двумя ракетами С-300, прокуроры и следователи полиции работают на местах обстрелов.
Харьковская областная прокуратура обнародовала фото последствий ракетной атаки по городу.
По предварительным данным, оккупанты обстреляли Харьков ракетами с территории Белгородской области России.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ракетный удар по Харькову 5 февраля
В воскресенье утром, 5 февраля, российские войска обстреляли центр Харькова двумя ракетами С-300. Снаряды попали в жилой дом и здание вуза.
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