Ракетный обстрел Харькова: мэр заявил о "сложной ситуации"

ГСЧС, энергетики и коммунальщики делают все для того, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электричества и воды.

В Харькове сложилась сложная ситуация после ракетных обстрелов врага.

Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов.

По его словам, последствия ракетных ударов тяжелы. Зарево пожара видит весь город. Терехов заверил, что ГСЧС, энергетики и коммунальщики делают все для того, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электричества и воды харьковчанам.

"Агрессор знал, куда бил, и бил фактически по мирному населению. Его целью сегодня было максимально досадить харьковчанам за успехи ВСУ на фронте", — отметил мэр.

Напомним, что РФ атаковала ракетами Днепропетровщину, Харьковщину и Кременчуг. В результате атаки часть областей Украины осталась без электричества.

В Харькове РФ ракетами попала в ТЭЦ. В результате обстрела в Харькове погиб по меньшей мере один человек.